La forza di una donna, spoiler 9 aprile 2026: una scoperta sconvolge Ceyda, intanto Sirin…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, giovedì 9 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che la situazione sta diventando sempre più complicata per la protagonista e le sue amiche. Da un po’ stanno provando a prendere le distanza da Cem ma lui non ha ancora permesso loro di smettere di lavorare per lui.

Spoiler La forza di una donna 9 aprile 2026: la cattiveria di Sirin inizia a riemergere

Cem ha chiesto a Bahar di fare un ultimo lavoro per lei, dovevano andare insieme ad un evento di beneficienza ma mentre si stavano recando sul posto ha scoperto che avrebbe dovuto trascorrere la serata da sola seguendo le sue indicazioni.

Quando è arrivata la donna si è preoccupata non poco, all’entrata non ha fornito il suo vero nome ma ha rischiato di essere scoperta perché c’era qualcuno di sua conoscenza. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Ceyda deciderà di andare a parlare con Emre ma farà un’inaspettata scoperta che la spiazzerà. Nel frattempo il lato spregevole di Sirin inizierà ad uscire di nuovo allo scoperto.