La forza di una donna, spoiler 8 settembre 2025: Doruk riconosce Sarp, Munir prova ad uccidere Enver

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.45 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 8 settembre 2025 nel primo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Enver al suo risveglio in ospedale chiederà ad Hatice di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a completare l’ordine delle camicie. Le donne lavorano nel laboratorio di Sema durante la notte.

Spoiler La forza di una donna 8 settembre 2025: Enver rischia di essere ucciso in ospedale

Hatice non sa che Sema non ha idea che Bahar e le sue amiche stanno utilizzando il suo laboratorio e accetterà la richiesta di aiuto del marito. Nel frattempo Sarp tornerà di nuovo in ospedale per parlare con Enver e restituirgli il suo cellulare.

Nel parcheggio il piccolo Doruk riconoscerà il padre. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Munir proverà ad uccidere Enver per impedirgli di parlare ancora con ‘Alp’, Julide invece verrà trovata morta in piscina.