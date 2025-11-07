La forza di una donna, spoiler 7 novembre 2025: un incontro sconvolge Doruk e Nisan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.06 da lunedì a sabato. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 7 novembre 2025 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Sarp non è apparso affatto felice di vedere la moglie, la donna lo ha raggiunto nella casa di montagna insieme ai gemelli e alla babysitter senza però dirgli nulla. Al marito ha inventato che gli uomini di Nesir avevano scoperto dove si trovavano, in realtà è andata lì perché ha paura che lui si riavvicini a Bahar.

Spoiler La forza di una donna 7 novembre 2025: Ceyda entra a casa di Bahar dopo la morte di Yeliz

Bahar aveva già raccontato la verità ai suoi figli, cioè che il padre si è risposato e a ha avuto altri due figli negli anni in cui sono stati lontani. Doruk e Nisan nella casa di montagna vedranno per la prima volta i loro fratelli più piccoli e la cosa non li lascerà affatto indifferenti, infatti saranno sconvolti.

Ceyda continua a soffrire molto dopo quello che è successo a Yeliz, infatti non riesce a smettere di pensare a lei dopo la sua morte. Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che la bionda troverà il coraggio di entrare a casa di Bahar, il luogo in cui l’amica è stata uccisa. Cosa proverà?