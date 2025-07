La forza di una donna, spoiler 1 luglio 2025: Doruk scappa da scuola, Hatice aiuta Bahar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.20 da lunedì a venerdì. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, martedì 1 luglio 2025, nel primo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che in preda alla preoccupazione dopo che suo padre ha trovato sul cellulare di Sarp il suo numero di telefono chiederà aiuto ad Hatice. Quest’ultima scoprirà che Enver ha inviato il telefono a Bahar, si precipiterà quindi nel laboratorio per provare a riprenderlo.

Spoiler La forza di una donna 1 luglio 2025: Bahar ritrova Doruk

Doruk scapperà da scuola dopo aver visto il volantino di un cane smarrito con l’intenzione di ritrovarlo, però si perderà dentro un mercato. Spaventata per la scomparsa del figlio inizierà a cercarlo, le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che incontrerà la madre e le racconterà tutto, la donna deciderà quindi di aiutarla.

Bahar ripenserà al passato, quando Nisan si era persa e Sarp era riuscita a ritrovarla cantando la sua canzone preferita. Madre e figlia cercheranno il bambino senza successo, Bahar sarà disperata e sua madre inizierà a cantare quella canzone. Intanto un poliziotto troverà Doruk, quando lui sentirà la canzone correrà dalla madre, i due andranno insieme dalla padrona del cane ma scopriranno che non l’ha ancora trovato.