La forza di una donna, riduzione choc da settembre? L’indiscrezione

La forza di una donna è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Debuttata ad inizio estate, le vicende di Bahar, Nisan e Doruk hanno registrato ascolti incredibili sui teleschermi di Canale 5. Tuttavia con l’arrivo della nuova stagione televisiva, la produzione turca potrebbe subire un importante cambio di programmazione che potrebbe non piacere agli affezionati. Secondo quanto riportato dal portale Blasting News, La forza di una donna potrebbe durare soltanto venti minuti a causa dell’arrivo di Pomeriggio Cinque, Uomini e Donne e il daytime del Grande Fratello nel palinsesto pomeridiano. Le vicende dovrebbero andare in onda dalle 16:40 fino alle 17 per poi lasciare la linea a Gianluigi Nuzzi, il nuovo volto del programma di informazione di Canale 5. Un cambio di programmazione che se fosse confermato scatenerebbe molte critiche da parte del pubblico.

La forza di una donna anticipazioni puntate dall’11 al 14 agosto

Nel frattempo, La forza di una donna continuerà la messa in onda anche durante la settimana di Ferragosto. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall’11 al 14 agosto su Canale 5 raccontano che Bahar, Ceyda, Yeliz ed Enver si ritroveranno ad organizzare il loro futuro imminente, considerando la situazione attuale che li vede disoccupati e costretti a convivere forzatamente. Nel frattempo, Sarp incontrerà Sirin nel negozio di telefonia. L’uomo non esiterà a prelevare la sua ex cognata e portarla al cimitero. Sarà qui che Sarp chiederà a Sirin di rivelargli la verità su Bahar, Nisan e Doruk. Ma la donna non risponderà, preferendo scappare diretta a casa. Una volta lì, Sirin rivelerà ad Hatice di aver visto Sarp ma non verrà creduta.

Sarp de La forza di una donna (Screen Mediaset Infinity)

