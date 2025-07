La forza di una donna ridotta su Canale 5: ecco cosa cambia da settembre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna sarà tra le serie tv che continueranno a tenere alta l’attenzione del pubblico anche nel corso della nuova stagione televisiva di Mediaset. La produzione made in Turchia ha saputo conquistare milioni di telespettatori grazie ad una storyline commuovente e ricca di colpi di scena. Nel corso delle ultime ore, il portale Blasting News ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda La forza di una donna. In dettaglio, le vicende di Bahar subiranno un’importante variazione con una riduzione di durata di molti minuti a causa del ritorno di Uomini e Donne e dei daytime del Grande Fratello ed Amici. Per questo motivo, la serie tv dovrebbe durate soltanto venti minuti da settembre anche se al momento non è chiaro quale sia la sua collocazione definitiva nel palinsesto.

La forza di una donna continuerà la messa in onda per tutta l’estate

Nel frattempo, La forza di una donna continuerà la sua messa in onda per tutto il periodo estivo su Canale 5 dove sta ottenendo un grande riscontro di pubblico. Le anticipazioni delle nuove puntate della serie tv raccontano che Bahar chiederà ospitalità a casa di Hatice a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. Una convivenza che si rivelerà più difficile del previsto a causa della cattiveria di Sirin. Quest’ultima riuscirà a manipolare Hatice, facendole credere che Bahar stia fingendo i suoi malesseri. Per questo motivo, Hatice non esiterà a far dormire sua figlia al gelo quando tornerà a casa tardi dopo essersi sottoposta a delle pesanti cure in ospedale per curare l’anemia aplastica di cui è affetta.