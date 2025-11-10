La forza di una donna cambia di programmazione: arriva una bella sorpresa per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Le vicende di Bahar, Nisan e Doruk collezionano ogni giorno oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un nuovo grande successo made in Turchia che Mediaset avrebbe deciso di promuovere anche alla domenica. Secondo quanto trapelato da Blasting News si apprende che La forza di una donna potrebbe andare in onda anche di domenica nel mese di dicembre, prendendo il posto lasciato vacante da Verissimo, che andrà in pausa per alcune settimane. Una bella novità per i fan che avranno così modo di seguire le vicende di Bahar sette giorni su settembre sui teleschermi italiani.

La forza di una donna in onda anche di domenica da dicembre

La serie tv turca potrebbe andare in onda anche di domenica a partire da dicembre, prendendo il posto lasciato vacante da Verissimo. Nel frattempo, La forza di una donna continuerà la sua messa in onda anche per tutto il periodo invernale. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma a novembre su Canale 5 raccontano che Emre apparirà molto contento del lavoro svolto da Ceyda e Hatice nella sua caffetteria. Idil, invece, dimostrerà di essere gelosa della madre di Arda. La ragazza chiederà ospitalità ad Emre dopo essere stata cacciata di casa. Infine, Sirin mostrerà poco interesse per il suo lavoro come impiegata in un negozio di tessuti. Sarà in questo frangente che la donna scoprirà che il suo capo è coinvolto in un caso di lesioni di arma da fuoco.