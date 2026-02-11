La forza di una donna non sfiderà il Festival di Sanremo: novità sul cambio programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La forza di una donna, la soap di grande successo in onda su Canale 5, durante la settimana del Festival di Sanremo andrà in stand-by. Mediaset che inizialmente aveva deciso di mandare in onda lo sceneggiato per sfidare gli ascolti della Kermesse canora condotta da Carlo Conti, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe deciso di fare un passo indietro. Lo sceneggiato con protagonista Bahar, con ogni probabilità, non andrà in onda durante la settimana del Festival della canzone italiana.

La forza di una donna cambia programmazione

La forza di una donna in onda su Canale 5 si conferma una soap Tv di grande successo, lo confermano i dati Auditel. Lo sceneggiato con protagonista Bahar continua a registrare una media di 2,4 milioni di telespettatori a puntata, tenendo alta l’attenzione del pubblico con episodi carichi di emozioni e altrettanto ricchi di colpi di scena.

Visto il grande successo registrato da La forza di una donna, Mediaset aveva inizialmente annunciato la messa in onda delle puntate della soap con protagonista Bahar anche nella fascia del prime time (subito dopo gli episodi di Io sono Farah) durante la settimana del Festival di Sanremo. Ma stando alle ultime indiscrezioni la rete ammiraglia avrebbe fatto un passo indietro per non perdere ascolti in vista del gran finale della terza stagione dello sceneggiato ambientato in Turchia.