La forza di una donna anticipazioni: qual è il destino di Sarp? L’amaro finale per il padre di Nisan e Doruk

Sarp è tra i protagonisti de La forza di una donna, la serie tv dai record di Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate rivelano che l’uomo riuscirà a ritrovare Bahar ed i suoi figli Nisan e Doruk dopo aver smascherato l’inganno di Suat e Sirin. Tuttavia la reunion famigliare sarà presto distrutta dalla gelosia e invidia di Sirin. Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Sarp accompagnerà Bahar ad un controllo medico insieme ad Hatice ed Arif. Sarà qui che l’auto avrà un brutto incidente stradale dopo aver perso l’aderenza sull’asfalto. Hatice perderà la vita mentre Sarp verrà ricoverato dove succederà qualcosa di sconvolgente.

La forza di una donna anticipazioni: Sarp perde la vita per mano di Sirin

Stando alle anticipazioni de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 si apprende che Sarp riceverà la visita di Sirin al suo capezzale. La donna dimostrerà di nutrire un grande risentimento nei suoi confronti per averla preferita a sua sorella Bahar. Per questo motivo, Sirin metterà in azione un diabolico piano. La figlia di Hatice manometterà la flebo a cui è legato Sarp avvelenandolo. Il padre di Bahar e Nisan perderà la vita assassinato dalla sua cognata. Bahar sarà devastata dalla perdita di sua madre e del suo marito appena ritrovato. Fortunatamente la donna non sarà da sola a soffrire ma avrà Arif che veglierà su di lei, Nisan e Doruk, diventati nel frattempo più maturi.