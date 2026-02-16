La forza di una donna 3, anticipazioni 23‑28 febbraio 2026: Ceyda parte e Sirin manipola i bambini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova settimana di La forza di una donna 3, in onda dal 23 al 28 febbraio 2026 su Canale 5, porta con sé una serie di eventi che rischiano di cambiare ancora una volta gli equilibri della famiglia di Bahar. Tra partenze improvvise, segreti che riemergono e tensioni sempre più forti, i protagonisti si trovano a dover affrontare scelte difficili.

Ceyda è costretta a lasciare tutto per raggiungere la sorella, mentre Sirin approfitta di un momento di vulnerabilità per manipolare Nisan e Doruk. Intanto, nuovi dubbi emergono sulla figura di Sarp. Cosa accadrà ai bambini? Quali conseguenze avrà la partenza di Ceyda? E cosa nasconde davvero il passato di Sarp? Scopriamolo insieme.

Ceyda parte d’urgenza e chiede aiuto a Emre: la situazione si complica in La Forza di una donna

La settimana si apre con una telefonata che cambia i piani di Ceyda. La sorella la contatta in preda all’urgenza e la costringe a partire immediatamente per il suo paese d’origine.

Ceyda, consapevole di non poter lasciare tutto senza un supporto, chiede aiuto a Emre, che accetta di sostenerla in questo momento delicato. La loro collaborazione, già complessa per via dei sentimenti irrisolti e del legame con Arda, si rafforza ulteriormente.

Nel frattempo, la partenza di Ceyda crea un vuoto nella quotidianità di Bahar, che si ritrova a gestire una situazione familiare sempre più fragile. La donna, già provata dagli ultimi eventi, deve fare i conti con nuove responsabilità e con la presenza ingombrante di Sirin.

Sirin manipola Nisan e Doruk: una verità scioccante sconvolge i bambini

Approfittando dell’assenza degli adulti, Sirin resta sola con Nisan e Doruk. È un’occasione che la giovane non si lascia sfuggire.

Con la sua consueta abilità nel manipolare chi le sta intorno, racconta ai bambini una verità scioccante, mettendoli contro Arif. Le sue parole, cariche di malizia e intenzionalmente distorte, colpiscono profondamente i piccoli, già provati da una vita segnata da traumi e cambiamenti continui.

Il comportamento di Sirin riapre una ferita mai del tutto chiusa. La sua ossessione per Bahar e la sua incapacità di accettare la realtà la portano a compiere gesti sempre più pericolosi.

Quando Bahar scopre ciò che è accaduto, si rende conto che la situazione sta sfuggendo di mano. La presenza di Sirin nella loro vita diventa sempre più difficile da gestire, soprattutto ora che Enver e la figlia si sono trasferiti temporaneamente da lei dopo il rogo causato dall’uomo.

Dubbi su Sarp e un nuovo test di paternità: la verità è più vicina

La tensione cresce ulteriormente quando Ceyda e Bahar decidono di ripetere il test di paternità per scoprire se Emre sia davvero il padre di Arda.

La scelta nasce dal bisogno di chiarezza, ma anche dal desiderio di proteggere il bambino da una situazione familiare sempre più complessa. Emre, intanto, continua a lavorare con Arif, che si sente sempre più in debito con la famiglia di Bahar e teme di non riuscire a trovare il suo posto nella loro vita.

Nel frattempo, Enver confida a Ceyda un dettaglio inquietante: ha trovato un reggiseno nell’appartamento di Sarp.

La donna, ascoltando il racconto, inizia a sospettare di conoscere l’origine di quell’oggetto. Il dubbio riapre interrogativi sul passato di Sarp e su ciò che potrebbe aver nascosto alla sua famiglia.

La settimana dal 23 al 28 febbraio si muove così tra segreti, rivelazioni e tensioni crescenti. Ogni personaggio è costretto a fare i conti con scelte difficili, mentre la verità sembra avvicinarsi sempre di più, pronta a cambiare ancora una volta il destino di Bahar e dei suoi figli.