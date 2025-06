La figlia di Moira Orfei si sfoga a Pomeriggio 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Moira Orfei, la storica regina del circo italiano, è al centro di una controversia familiare che riguarda le recenti aste di cimeli di famiglia. La secondogenita Lara Nones si è sfogata pubblicamente a Pomeriggio 5, denunciando di essere stata completamente tenuta all’oscuro della vendita di oggetti appartenuti alla madre, tra cui gioielli e oggetti personali, che si svolgerà il 10 giugno. L’asta, organizzata dal fratello Stefano Nones, primogenito di Moira, e dalla moglie Brigitta Boccoli, comprende anche cimeli del circo come testali da elefante e gualdrappe da cammello.

Il disappunto di Lara

Lara ha espresso il suo disappunto, sottolineando come, nella loro tradizione, tutto ciò che appartiene al circo dovrebbe rimanere in famiglia. La figlia si è detta arrabbiata perché, per la seconda volta, le sono state vendute cose di valore affettivo e privato senza il suo consenso. Tra gli oggetti che avrebbe voluto conservare, ci sono una statuina di Padre Pio, gli occhiali e il tuppo, che ha dichiarato di voler recuperare.

Inoltre, Lara ha rivelato di non sapere cosa sia successo ai proventi della prima asta di gioielli, chiedendosi dove siano finiti i soldi. La sua comunicazione con il fratello è limitata: ha preferito parlare con la cognata Brigitta, che ha confermato che l’asta è stata organizzata con il consenso di Stefano, che avrebbe fatto da testimonial.

L’asta ha anche uno scopo benefico: i ricavati saranno destinati al progetto di riapertura del Circo Orfei senza animali. Tuttavia, la vicenda ha riacceso le tensioni familiari, evidenziando le divergenze tra i membri della famiglia Orfei sulla gestione del patrimonio e dei ricordi della celebre artista.