La cultura del caffè in Italia: riti, abitudini e tradizioni

Siamo tra i principali consumatori di caffè e come spesso accade quando si parla di enogastronomia anche tra i più rigorosi. Pensiamo che il caffè sia solamente quello espresso, quello fatto con la moka a casa (o con cialde e capsule) o con la macchinetta al bar. In realtà il caffè è una bevanda che può essere preparata e gustata in tantissimi modi con metodi e preparazioni provenienti anche da Paesi e culture molto lontane dalle nostre. La Coffee Factory Nero Veneziano Caffè si occupa proprio di questa scoperta e riscoperta di come dagli stessi chicchi possano uscire fuori bevande tanto diverse nei sapori e negli aromi ma tutte così importanti per la nostra quotidianità.

L’importanza del caffè nella vita degli italiani

A proposito di quotidianità. In Italia la tradizione del caffè può essere fatta risalire al XVI secolo quando la bevanda arrivò per la prima volta nel nostro Paese tramite i mercanti veneziani. Solo verso la fine dell’Ottocento venne poi brevettata per la prima volta una macchina per caffè espresso che ha definitivamente consacrato il successo della cultura del caffè in Italia. La possibilità di preparare il caffè rapidamente con un gusto denso e persistente ha rappresentato una vera e propria rivoluzione che non si è più arrestata.

La tradizione del caffè è diventata così radicata non solo perché il suo consumo scandisce i diversi momenti della giornata, ma perché questa è diventata una materia prima per numerose bevande basate sul caffè. Il cappuccino è probabilmente l’esempio più eclatante, ma non possiamo non menzionare il caffè latte e il latte macchiato. Senza dimenticare il caffè affogato o, ancor di più, il caffè corretto che prevede l’aggiunta di alcolici e distillati che ne esaltano il gusto e gli aromi.

La cultura del caffè in Italia si è perfettamente inserita nella gastronomia regionale del nostro Paese tanto che il caffè è uno degli ingredienti di tantissime ricette tipiche. Qualche esempio? Il tiramisù, i biscotti al caffè, il gelato al caffè e i liquori e i digestivi preparati con il caffè.

Oggi il caffè non è solo quello consumato dopo il pranzo della domenica con amici e parenti e preparato con la moka, ma anche quello gustato durante la colazione, nelle pause di lavoro con i colleghi o come pretesto per vedersi con gli amici e parlare e raccontarsi le proprie vite. Che si tratti di un caffè servito nella tazzina, nel piattino o con il cucchiaino o in un bicchierino di carta con la paletta di plastica (tenendo ovviamente conto delle differenze qualitative di una macchinetta professionale e di un distributore automatico) questa resta una bevanda iconica per gli italiani. Giovani e meno giovani amano a tal punto il caffè da non poterne fare a meno. Al mattino e dopo pranzo per ottenere la giusta energia per iniziare la giornata o anche nelle altre occasioni per ritrovarsi con colleghi, amici e familiari.

Il caffè è quindi sostanzialmente una scelta di vita, un modo di essere, un mezzo grazie al quale vivere in maniera migliore le proprie esistenze.