La Corrida: quando verrà trasmessa la prima puntata sul NOVE?

Slitta la prima puntata de La Corrida: un nuovo colpo di scena nel palinsesto televisivo di Nove! La Corrida, il popolare programma della radio e tv italiana, ora condotto da Amadeus, era inizialmente previsto per lunedì 4 novembre. Ora però ha anticipato la sua messa in onda. Una scelta inaspettata visto che conduttore aveva confermato tale data sia a Che tempo che fa che a Rtl 102.5. Ma allora quando potremo gustarci la prima puntata de La Corrida su Nove?

Quando andrà in onda La Corrida?

Amadeus ha sorpreso tutti anticipando La Corrida alla data di mercoledì 30 ottobre, invece del previsto 4 novembre. Questa decisione ha colto di sorpresa non solo gli spettatori, ma anche la concorrenza, creando un’aspettativa elevata intorno al programma.

Il ritorno dopo 4 anni di assenza

La nuova edizione de La Corrida, uno storico pilastro dell’intrattenimento italiano, è tornata dopo 4 anni di assenza, questa volta sul Nove. Ricordiamo infatti come l’ultima edizione risale all’anno 2020 su Rai1. A quel tempo lo show, condotto da Carlo Conti con Ludovica Caramis, dovette bruscamente fermarsi a causa dell’emergenza sanitaria di Covid-19.

Amadeus nuovo conduttore

Ora toccherà ad Amadeus, noto per il suo successo al Festival di Sanremo, condurre questo iconico format, originariamente ideato da Corrado nel 1968 e trasmesso per la prima volta in TV nel 1986. Il programma prevede che concorrenti comuni si esibiscano davanti a un pubblico, con la possibilità di essere giudicati dagli stessi spettatori e da un ospite speciale in ogni puntata.