La commozione di ANPI Manfredonia: “Ci ha lasciato Tonino Pacilli”
Ci ha lasciato Tonino Pacilli
Con profonda commozione l’ANPI di Manfredonia apprende la notizia della scomparsa di Tonino Pacilli, compagno stimato, dirigente impegnato, uomo di straordinaria coerenza morale e civile.Tonino è stato per tutti noi un esempio di quella militanza silenziosa e quotidiana che tiene viva la democrazia, la memoria e i valori della Resistenza. Dalle battaglie sindacali per la fabbrica Anic-Enichem, al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie negli anni più difficili per la nostra città, all’impegno nello SPI CGIL, nell’Auser e infine nel gruppo dirigente dell’ANPI, Tonino ha sempre scelto con chiarezza da che parte stare: dalla parte degli ultimi, della giustizia, della solidarietà, della Costituzione nata dalla Resistenza.Lo ricorderemo per la sua intelligenza, per il suo sorriso ironico e disincantato, ma anche per la serietà e la passione con cui ha difeso i principi antifascisti e i diritti dei più deboli. Un uomo che ci credeva, davvero, e che ha saputo trasmettere questa fede civile a generazioni di compagni, di lavoratori, di cittadini.La sua vita è stata una testimonianza coerente di quei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che sono il fondamento della nostra Repubblica e che l’ANPI ha il dovere di custodire e trasmettere.Alla moglie Grazia, ai figli Milena e Francesco, ai nipoti e a tutta la famiglia giunga l’abbraccio affettuoso dell’ANPI di Manfredonia e la nostra gratitudine per avercelo donato.
Ciao Tonino. La tua lotta continua in ciascuno di noi.
✊🏻 🌹Il Comitato ANPI di Manfredonia