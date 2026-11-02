La commozione di ANPI Manfredonia: “Ci ha lasciato Tonino Pacilli”

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Ci ha lasciato Tonino Pacilli

Con profonda commozione l’ANPI di Manfredonia apprende la notizia della scomparsa di Tonino Pacilli, compagno stimato, dirigente impegnato, uomo di straordinaria coerenza morale e civile.Tonino è stato per tutti noi un esempio di quella militanza silenziosa e quotidiana che tiene viva la democrazia, la memoria e i valori della Resistenza. Dalle battaglie sindacali per la fabbrica Anic-Enichem, al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie negli anni più difficili per la nostra città, all’impegno nello SPI CGIL, nell’Auser e infine nel gruppo dirigente dell’ANPI, Tonino ha sempre scelto con chiarezza da che parte stare: dalla parte degli ultimi, della giustizia, della solidarietà, della Costituzione nata dalla Resistenza.Lo ricorderemo per la sua intelligenza, per il suo sorriso ironico e disincantato, ma anche per la serietà e la passione con cui ha difeso i principi antifascisti e i diritti dei più deboli. Un uomo che ci credeva, davvero, e che ha saputo trasmettere questa fede civile a generazioni di compagni, di lavoratori, di cittadini.La sua vita è stata una testimonianza coerente di quei valori di libertà, uguaglianza e solidarietà che sono il fondamento della nostra Repubblica e che l’ANPI ha il dovere di custodire e trasmettere.Alla moglie Grazia, ai figli Milena e Francesco, ai nipoti e a tutta la famiglia giunga l’abbraccio affettuoso dell’ANPI di Manfredonia e la nostra gratitudine per avercelo donato.

Ciao Tonino. La tua lotta continua in ciascuno di noi.

✊🏻 🌹Il Comitato ANPI di Manfredonia