“La città vivente”: alla scoperta del verde urbano di Foggia

Un evento organizzato dal WWF nell’ambito di “Urban Nature”

“Urban Nature” è un’iniziativa del WWF Italia che si propone di sensibilizzare le persone sull’importanza della natura nelle aree urbane e di promuovere la biodiversità nelle città. Lanciato nel 2017, il progetto si concentra sul concetto di “rinaturalizzazione” degli spazi urbani, ovvero la creazione di ambienti più verdi e sostenibili all’interno delle città, attraverso la piantumazione di alberi, la creazione di giardini urbani e altre iniziative che favoriscano la presenza di piante e animali.

Urban Nature 2024, giunto all’VIII edizione, anche quest’anno vuole raccontare l’importanza di proteggere le aree verdi urbane per la tutela della nostra salute ela protezione delle specie e degli habitat, e favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici e alla riduzione del rischio di disastri.

L’obiettivo principale di “Urban Nature” è di far scoprire a cittadini, famiglie, ragazzi e bambini, il valore della biodiversità delle nostre città e riscoprire gli spazi verdi urbani vicini a noi, anche nelle città è possibile e necessario prendersi cura della natura, migliorando la qualità della vita dei cittadini e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

Il 29 settembre 2024, presso la Villa Comunale “Karol Wojtyla” di Foggia, si svolgerà l’evento denominato “La città vivente”, organizzato dal WWF Foggia nell’ambito della manifestazione nazionale “Urban Nature”. Durante l’evento, ammireremo insieme la bellezza della villa, esplorando sia gli aspetti botanici che culturali, fino a raggiungere il “boschetto” e gli alberi monumentali. La passeggiata si concluderà presso i Campi Diomedei, il parco urbano più grande della città. Sarà un’occasione per dialogare tra cittadini sul tema della valorizzazione del verde e per riflettere su possibili scenari di sviluppo sostenibile e coerente per Foggia.

L’iniziativa si propone di far riflettere i partecipanti sull’importanza delle “città verdi” come strumento fondamentale per affrontare le sfide climatiche contemporanee. Le città, dove risiede oltre il 56% della popolazione italiana, rappresentano veri e propri “hot-spot” per gli impatti del cambiamento climatico. A tal proposito, l’evento illustrerà come la creazione e la valorizzazione di infrastrutture verdi possano offrire soluzioni naturali (Nature Based Solutions, NbS) per mitigare le ondate di calore, ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita.

L’evento URBAN NAURE “La città vivente” punta a promuovere un cambiamento culturale verso la sostenibilità. L’iniziativa non solo sensibilizzerà il pubblico sui benefici del verde urbano, ma potrà anche stimolare l’adozione di pratiche sostenibili a livello individuale e collettivo, rafforzando la resilienza della città di Foggia di fronte alle sfide climatiche future.

In conclusione, “URBAN NATURE” rappresenta un momento di grande valore per la comunità, offrendo strumenti concreti e consapevolezza per affrontare il cambiamento climatico, migliorare la qualità della vita urbana e preservare il patrimonio naturale locale.