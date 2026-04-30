La Città di Manfredonia ospita un incontro sul tema della consapevolezza di sé
La Città di Manfredonia ospita un incontro sul tema della consapevolezza di sé
“L’EVOLUZIONE INTERIORE DELL’UOMO”
Strumenti e Metodi per la Conoscenza di Sé
La Città di Manfredonia ospita un incontro sul tema della consapevolezza di sé, presso l’Auditorium “C. Serricchio”- Palazzo Celestini, Corso Manfredi, 22.
Domenica 10 Maggio 2026, alle ore 18.00, con ingresso libero, Palazzo Celestini diventa centro di riflessione sulla consapevolezza di sé attraverso le idee e gli strumenti della “International School of Self Awareness”.
In un tempo di rapidi cambiamenti esteriori, il focus si sposta sulla possibilità di una trasformazione interiore, proponendo una indagine profonda sulle potenzialità latenti dell’essere umano e sulla necessità di un risveglio della consapevolezza individuale.
Attraverso il dialogo tra i diversi saperi, dalla psicologia del profondo alle antiche tradizioni sapienziali, fino alle moderne neuroscienze, l’incontro offrirà spunti pratici e teorici per intraprendere un percorso di auto-conoscenza.