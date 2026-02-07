[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi incanta il mondo, ma gli italiani criticano. Pippo Pelo: “Siamo diventati quelli dell’odio gratuito”

Sono andato a sbirciare su un po’ di siti internazionali e sulle testate più importanti del mondo e ovunque, dico ovunque, si parla di una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali che ha incantato il mondo. Dalle coreografie alle scenografie, da Laura Pausini a Mariah Carey, passando per Ghali e tutto quello che questo mega show ci ha regalato ieri sera. Insomma un bel motivo per essere orgogliosi del nostro paese e di quello che abbiamo visto in tv.

Poi apro i social,un mare di m…a lanciato quasi su qualsiasi cosa ieri sera sia andato in scena.

Stiamo diventando davvero quell’odio gratuito che esprimono i commenti ma soprattutto le decine di migliaia di persone che hanno accesso alla scrittura grazie al “democratico” strumento che in questo istante sto usando anch’io ?

SONO SENZA PAROLE, anzi sono molto preoccupato.

Ma intanto mi tengo il mio ORGOGLIO per quello che ho visto, gli altri si tengano tutta la che hanno dentro e che non vedono l’ora di sputare ad ogni occasione.

Pippo Pelo su Facebook