La cantante foggiana Roberta di Gregorio lancia il suo singolo “Colpa mia”

Roberta di Gregorio artista foggiana, con esperienza decennale nel campo della musica, lancia oggi il suo singolo “Colpa mia”.

La sua carriera artistica prende forma grazie ai numerosi concerti livenei teatri e nelle piazze più prestigiose d’Italia da lei ideati e diretti. Successivamente il suo percorso artistico si evolvediscograficamente pubblicando un singolo datato 2017 dal titolo “Il tempo ha perso tempo”, dove ha raccontato la sua battaglia controansia, attacchi di panico e depressione, riscontrando consensi eapprezzamenti sentiti da parte dei suoi seguaci. Nel 2019 pubblica un EP dove sperimenta diverse sonorità lontanedalle sue origini stilistiche per poi saltare ai giorni nostri, dopo avernuovamente affrontato il male oscuro, con un ritorno sentito in unanuova veste cantautorale definitiva.In via di lavorazione un album di pregiata fattura in cui ripone tutte lesue aspettative in uscita nel 2025 anticipato da alcuni singoli chedefiniranno il nuovo percorso discografico di Roberta di Gregorio.

“Colpa mia” è il tanto attesto ritorno discografico dell’artista pugliese ROBERTA DI GREGORIO.

Prodotto da “MRP Rock’n’Real, etichetta discografica di proprieta di ROBERTA DI GREGORIO e SUPREMO (cantautore, produttore,autore).Il 2025 è l’anno della rinascita e questo singolo è il primo di tanti cheanticiperanno l’album PATETICI. Un brano d’autore, appartenente alla musica popolare, con unsound che mescola pop/elettronica/funk/dance e qualche ruggitorock con tratti psichedelici. Tutto capitanato dalla voce splendida diRoberta che alterna momenti di grandissima interpretazione amomenti di grande vocalità risuonanti nel mondo black, rithmy andblues e soul. Un singolo da cantare e ballare con tutto se stessi.L’Artista dichiara: “Non so come sentirmi precisamente perchèquesto momento è stato talmente immaginato, atteso e preparatoche adesso mi è talmente strano, indecifrabile e credo che l’unica cosa che possa fare di buono adesso, a parte fare musica, sia viverecosi come viene tutta questa ondata di cose belle che sono sicuraverranno a me grazia a “COLPA MIA”. È un nuovo inizio, un ritorno, una ripartenza e credo che questopezzo sia un bel modo per tornare e ne ho tante altre da farvisentire… non vedo l’ora… Grazie a tutti.” “COLPA MIA” è scritto e prodotto da “SUPREMO”.

Sentirete parlarne presto.Queste sono le sue dichiarazioni: “Colpa mia” è la presa di coscenza del fatto che in giro c’è troppagente con seri problemi di comprensione della realtà in cui vivonoper forza di causa maggiore e che, di prassi, sviluppano un’innata bravura nell’additare chiunque abbia posizioni, stili di vita, pensieri,problematiche diverse da quelle alle quali sono tristemente abituati.È uno sfottò gratuito, irriverente e divertente: una canzone d’autoreda prendere con estrema leggerezza e interpretabile emotivamenteparlando a proprio modo da chiunque l’ascolti, È un pezzo realista, esisternzialista, ironico, depresso, rabbioso,sbeffegiante, beffardo, da figlii di buona donna, da cazzuti, da fragili,con un retro-gusto sconfortante,.. È un mix di cose che tutti provanoalmeno una volta nella vita.Di sicuro non è il pezzo adatto per i perfettini anzi…Per loro è un grande SBAM!!! Speriamo faccia male in quel caso.Roberta la canta perfettamente e c’è dentro in maniera sublime, come in tutti gli altri pezzi che usciranno in questo discospettacolare. Fidatevi, parola mia.”

Titolo: Colpa miaArtista: Roberta di Gregorio – Anno: 2025 – Label: MRP Rock’n’Real – Crediti Compositore: SupremoAutore: SupremoProduttore Artistico: Roberta di Gregorio/SupremoProduttore Esecutivo: Roberta di Gregorio/SupremoFoto Gallery: MRP Rock’n’RealVideoClip: MRP Rock’n’RealDistribuzione: MRP Rock’n’Real