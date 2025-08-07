La camera salva con una legge i 50 consiglieri pugliesi, si sarebbe passati a 40 seggi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Consiglio regionale della Puglia: scongiurato il taglio dei seggi

Il Consiglio regionale della Puglia manterrà i suoi 50 consiglieri anche per la prossima legislatura. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva una proposta di legge che sventa la riduzione a 40 seggi, prevista in seguito a un leggero calo della popolazione. Questo provvedimento garantisce che la rappresentanza democratica nel territorio pugliese rimanga invariata.

Soddisfazione bipartisan

L’approvazione della legge ha raccolto consensi anche da tutte le forze politiche. In questo modo si garantisce ai cittadini pugliesi una congrua rappresentatività in consiglio. Senza questa legge nella prossima legistralura si sarebbe votato solo per eleggere 40 seggi, in questo modo tutti i territori avrebbero perso delle rappresentanze importanti.