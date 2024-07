Dell’Erba: “La Asl di Foggia sorda alle imbarazzanti carenze sanitarie sul Gargano. Sembra di essere nel terzo mondo”

“Assenza di una postazione fissa di Elisoccorso a Vieste, carenze dei presidi sanitari in tutta l’area garganica, un servizio 118 dove spesso l’autoambulanza non è medicalizzata. In questi ultimi giorni migliaia di cittadini hanno sottoscritto una petizia indirizzata alla Asl e agli organi competenti affinchè si intervenga su una situazione che in estate diventa insostenibile con un aumento sproporzionato di presenze rispetto ai servizi resi alla popolazione”.

Sulla vicenda il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, ha indirizzato una interrogazione urgente con risposta scritta all’assessore alla sanità e al governatore Emiliano per “sollecitare un cambio di marcia riguardo le criticità presso il punto di primo intervento di Vieste, per non parlare degli altri centri garganici”.



“L’elisoccorso deve arrivare da Foggia – evidenzia il consigliere – e i tempi non sono proprio ridotti quando anche pochi minuti possono valere la vita di una persona. Ieri l’ennesimo tragico episodio della commerciante viestana morta per annegamento mentre era con la nipotina di soli 2 anni, poi trasportata in elisoccorso; l’altro giorno invece un turista è morto per infarto.

Mi domando come con tutti i soldi spesi per la sanità pugliese non sia stato fatto nulla per garantire un supporto sanitario adeguato alla capitale del turismo regionale. E’ assurdo come manchino strutture di diagnostica, così come l’assenza di medici”.



“Siamo stanchi di questa sordità che potremmo definire menefreghismo – conclude Dell’erba – ma voglio pensare che possano esserci altre motivazioni riguardo la scelta imbarazzante di lasciare il Gargano privo di un’adeguata assistenza sanitaria per tutto l’arco dell’anno, che diventa ancora più visibile nel periodo estivo. Sembra di stare, dal punto di vista sanitario, nel terzo mondo”