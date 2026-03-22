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La 5B del Liceo Scientifico porta i colori del Manfredonia a Praga

I ragazzi della 5B Scientifico del Liceo “Galilei – Moro” hanno scelto la seconda opzione, portando i colori del Manfredonia Calcio fino a Praga ai piedi della Cattedrale di San Vito.

Non è solo una gita scolastica, è una dichiarazione d’amore: perché non importa dove ti porti la strada, se sei nato a Manfredonia, la tua squadra e la tua città viaggiano sempre con te.

Un grazie speciale a questi ragazzi ed ai loro docenti: vedere il nostro vessillo sventolare orgogliosa tra le bellezze d’Europa ci ricorda che la passione non ha confini, ma ha radici profondissime.

Bravi ragazzi: avete portato Manfredonia sul tetto d’Europa, ricordandoci che ovunque andiamo, la nostra identità è la nostra bussola.

Forza Manfredonia, sempre.