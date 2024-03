Kumo, prime parole dopo l’eliminazione da Amici 23: tutti i dettagli

Kumo prima di abbandonare per sempre la casetta di Amici 23 ha visionato un video insieme a tutti i suoi compagni di avventura. Il ballerino di Emanuel Lo, eliminato nel corso della prima puntata del serale del talent show è stato invitato da Susanna Beltrami, direttrice della Dance House a Milano, nella sua grande community. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Sono qui ad offrirti una borsa di studio di un anno per poter studiare hip hop department”. L’allievo di Amici 23 ha ringraziamento, definendola una bellissima cosa. Com’è noto, Kumo è stato il secondo eliminato del talent show dopo Ayle. Il ballerino ha perso al ballottaggio finale contro Lil Jolie.

Kumo, prime parole su Instagram dopo l’eliminazione da Amici 23

In casetta, Kumo ha ricevuto la spiacevole comunicazione da Maria De Filippi che avrebbe dovuto fare i bagagli visto che era stato eliminato da Amici 23. A tal proposito, il ballerino ha pubblicato un lunghissimo post su proprio profilo Instagram dove ha parlato della sua avventura all’interno del talent condotto da Maria De Filippi. Il giovane ha scritto le seguenti parole: “Grazie vita perché mi hai regalato un sogno. Questi sei mesi sono passati in un attimo quando fai ciò che ami il tempo vola.” L’eliminazione di Kumo dal talent show non è stata accolta nei migliori dei modi dai telespettatori di Canale 5. Molti utenti si sono lamentati sui social sostenendo che ci fossero allievi meno brave di lui.