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Kimi Antonelli riporta l’Italia in trionfo in F1

Redazione15 Marzo 2026
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Kimi Antonelli riporta l’Italia in trionfo in F1

Kimi Antonelli vince a Shanghai 7.300 giorni dopo Fisichella!

7.300 giorni dopo. 19 marzo 2006 a Sepang, con Giancarlo Fisichella.

Ecco da quanto mancava l’Italia sul gradino più alto del podio: Andrea Kimi Antonelli, ce l’hai fatta!

Il bolognese della Mercedes ha condotto una gara quasi senza storia per la testa della corsa, facendo Hat Trick, alla sua prima vittoria in carriera.

Secondo posto per George Russell, dopo una gara in cui è stato costretto ad accontentarsi dopo il pit durante la Safety Car di Stroll. 3º posto, e primo podio in Ferrari, per Lewis Hamilton, interrompendo quella striscia di gare consecutive non a podio per un pilota che debutta con la Rossa, 25, la più negativa di sempre. Per Hamilton si tratta del ritorno a podio da Las Vegas 2024.

Quarto Charles Leclerc.

Redazione15 Marzo 2026
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