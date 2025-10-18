Katy Skerl: la morte misteriosa e il corpo scomparso

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ogni città custodisce le proprie ferite. Roma, soprattutto, sa come far sanguinare i ricordi. Quella di Katy Skerl è una storia che rifiuta di restare chiusa, un caso che torna a pulsare ogni volta che la verità sembra sfuggire di un soffio. Una ragazza di diciassette anni, un padre regista, una vita che si interrompe nel gennaio del 1984, e poi quarant’anni di piste, sospetti, smentite e un finale da brivido: la tomba senza corpo. Ciò che resta di questa vicenda non è solo il fascino sinistro del giallo irrisolto, ma la sensazione di un’Italia divisa fra realtà e ombra, dove ogni indizio sembra condurre a un nuovo labirinto. E in mezzo, la figura misteriosa e ipnotica di Marco Fassoni Accetti, l’uomo che ha detto troppo o forse ha detto soltanto ciò che altri non volevano sentire.

L’ultima notte di Katy

Era il 21 gennaio 1984. Katy Skerl uscì di casa per partecipare a una festa nel quartiere Montesacro. Era allegra, serena, indossava un maglione chiaro e portava con sé la sua borsa di cuoio, quella che di lì a poche ore sarebbe diventata il suo stesso strumento di morte. Il corpo venne trovato il mattino dopo, steso tra i filari di una vigna a Grottaferrata. Il volto era rivolto verso il fango, le mani non opponevano resistenza. Gli esami parlarono di asfissia per strangolamento. Da quel giorno, il nome di Katy entrò nel lessico dei misteri romani. Le indagini percorsero molte strade: l’ipotesi di un maniaco, quella di un conoscente, perfino la pista di un delitto rituale. Tutte svanirono nel nulla. Nessun colpevole, nessuna confessione. Solo la certezza di una giovane vita spezzata e di una famiglia distrutta. Il suo funerale fu silenzioso, composto, quasi rassegnato. Ma quell’apparente fine era solo l’inizio.

Peter Skerl, il padre che non si rassegnò mai

Dietro la vicenda di Katy c’è l’ombra lunga di suo padre, Peter Skerl, regista di cinema sperimentale. Figura elusiva del nostro cinema di genere, Skerl nasce a Belgrado, cresce fra Italia e Nord Europa e approda a Roma negli anni Settanta, quando firma il suo unico lungometraggio, Bestialità (1976), opera controversa che incrocia erotismo e perturbante e che fu al centro di vicende censorie e sequestri, pur arrivando regolarmente in sala con divieto ai minori. Le ricostruzioni biografiche concordano sul fatto che, dopo quel film, il regista non riuscì a concretizzare altri progetti e scelse infine di lasciare l’Italia. Negli anni successivi risulta attivo tra Europa e Stati Uniti, con periodi a Los Angeles legati alla formazione attoriale. Dopo la morte della figlia, Peter si chiuse nel silenzio. Gli amici lo ricordano come un uomo spezzato, che portava dentro di sé la colpa di non aver potuto proteggerla. Negli anni, qualcuno lo accusò di essere stato un padre distratto, troppo preso dalle sue pellicole e dai circoli artistici. Altri, invece, ne raccontano la disperazione dignitosa, il dolore di chi si aggrappa alla verità come a un ultimo gesto d’amore. Nessuno, però, ha mai potuto associare il suo nome a qualcosa di illecito. Peter morì con la certezza che la verità fosse là fuori, da qualche parte, ma che nessuno avesse il coraggio di parlare.

Il silenzio e l’oblio

Per quasi quarant’anni il nome di Katy Skerl rimase imprigionato in un fascicolo polveroso. Di tanto in tanto, qualche articolo riaccendeva la memoria del delitto, ma il fuoco si spegneva sempre troppo presto. Poi, un giorno, un colpo di scena degno di un film dell’orrore cambiò tutto: nel luglio del 2022, la Procura di Roma autorizzò l’apertura del loculo al Cimitero del Verano, dove la ragazza era sepolta.

Quando i tecnici sollevarono la lastra di cemento, la bara non c’era più. Dentro, solo una maniglia d’ottone. La scena era spettrale, surreale, quasi simbolica: una tomba senza corpo, come se qualcuno avesse voluto cancellare anche il ricordo fisico di Katy. Da quel giorno, la giustizia tornò a muoversi, riaprendo il fascicolo per “sottrazione di cadavere”. Ma chi avrebbe potuto volere qualcosa di simile? E soprattutto, quando era avvenuto?

Il ritorno di Marco Accetti

Fu in quel clima di incertezza che tornò a farsi sentire Marco Fassoni Accetti, fotografo romano, figura magnetica e controversa. Era già noto per le sue dichiarazioni nei casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, due misteri che hanno segnato la storia della cronaca nera italiana. Accetti sostenne di sapere che la bara di Katy fosse stata rimossa anni prima. Parlò di un’operazione pianificata da “ambienti romani” che volevano eliminare prove collegate a un più ampio disegno di coperture e ricatti. Disse anche che la lastra di cemento che chiudeva il loculo era stata gettata nel Tevere da un ponte nei pressi del Vaticano, per cancellare ogni traccia. Molti lo considerarono un mitomane, altri un depositario di segreti scomodi. Di certo, alcune sue anticipazioni si rivelarono inquietantemente vicine ai successivi riscontri. Come poteva sapere che la tomba fosse vuota prima ancora che venisse aperta? Coincidenza, intuito, o qualcosa di più profondo? Una cosa è certa, tempo prima della triste scoperta da parte degli inquirenti, Accetti aveva già avvertito: «Nel loculo troverete solo una maniglia, con la raffigurazione di un angelo».

Un filo tra i misteri di Roma

Negli anni, più volte si è parlato di un legame fra la morte di Katy Skerl e la scomparsa di Emanuela Orlandi. I casi si sfiorano in date, contesti e protagonisti. I nomi che circolano attorno sono spesso gli stessi, come se una trama invisibile unisse le ragazze scomparse e la studentessa uccisa.

Marco Accetti ha sempre sostenuto che Katy fosse “coinvolta indirettamente” in quella rete di incontri e conoscenze che orbitavano intorno a un mondo di fotografia, chiese e segreti vaticani. Una tesi suggestiva, mai provata ma nemmeno del tutto smentita. Gli inquirenti, pur mantenendo la cautela, hanno preso in esame i possibili incroci: telefoni, ambienti comuni, persone che frequentavano gli stessi quartieri. Tuttavia, nessuna prova concreta ha mai sancito un collegamento giudiziario. Resta però una sensazione: che Roma, in quegli anni, fosse teatro di una fitta ragnatela di ombre, dove adolescenti scomparivano e adulti potenti si muovevano in silenzi.

La bara fantasma e la città del segreto

La scomparsa del corpo di Katy è oggi uno degli enigmi più inquietanti della cronaca italiana recente. Gli investigatori ipotizzano un furto orchestrato con precisione: qualcuno avrebbe agito di notte, fingendosi addetto ai lavori, rimuovendo la cassa per poi farla sparire senza lasciare tracce. Perché farlo, dopo quasi quarant’anni? La spiegazione più semplice — un atto vandalico o un gesto da fanatico — non convince nessuno. C’è chi pensa a una volontà precisa di cancellare prove, magari biologiche, oggi analizzabili con tecniche moderne. Un corpo, anche dopo decenni, può ancora parlare. Forse troppo. E così, quella bara mancante diventa simbolo di un’Italia che non smette di occultare, coprire, rimuovere. Il loculo vuoto è la metafora perfetta di un Paese dove la verità sembra sepolta in un’altra tomba, ancora più profonda.

Le verità di carta

Nei fascicoli originali dell’indagine, oggi riesaminati, mancano documenti, verbali e campioni. C’è chi dice che il caso Skerl fu volutamente archiviato per “sfinimento investigativo”. Le testimonianze raccolte negli anni ’80 sono incomplete, frammentarie, spesso in contraddizione. Un ufficiale dell’epoca, oggi in pensione, raccontò che l’inchiesta fu “una corsa contro il tempo e contro la paura di toccare i nomi sbagliati”. Una frase che suona come una condanna. Perché il male, in Italia, non è mai solo un crimine: è anche un silenzio.

L’eco di un nome che non smette di tornare

Ogni tanto, nelle trasmissioni di cronaca nera, il volto di Katy Skerl riappare: bionda, sorriso dolce e spensierato, un’aria gentile. Dietro quel viso, però, si nasconde un enigma che continua a turbare.

La città di Roma, che inghiotte tutto, sembra non averla dimenticata del tutto. Le nuove generazioni la scoprono attraverso i documentari, le ricostruzioni, le parole dei giornalisti che ne ripercorrono la storia. Ma la verità resta sospesa. Un loculo vuoto, un corpo scomparso, un uomo sembra sapere molte cose sul “sottobosco” romano, e un padre che non è mai tornato a sorridere, morendo senza poter avere risposte. Questo è ciò che rimane del caso Skerl: frammenti di dolore, schegge di mistero, e la sensazione che, da qualche parte, qualcuno sappia. Il mistero di Katy Skerl continua a sfidare il tempo e la giustizia. Ciò che appare certo è che la sua morte non fu casuale e che la successiva sparizione della bara non è frutto di una bravata. Qualcuno, da qualche parte, ha deciso che il corpo di Katy non doveva più essere trovato. La verità non è mai scomparsa: è solo sepolta più a fondo. E in quella profondità si riflettono quarant’anni di menzogne, depistaggi, paura. Forse Katy Skerl non troverà mai giustizia in un’aula di tribunale. Ma nelle coscienze di chi ancora la ricorda, il suo nome continua a battere come una domanda che nessuno ha il coraggio di pronunciare ad alta voce.