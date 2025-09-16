Eventi ItaliaSpettacolo Italia
Katia Buchicchio è Miss Italia 2025
Nella serata di ieri è stata eletta la nuova Miss Italia 2025: è Katia Buchicchio, 18 anni, lucana.
Miss Basilicata ha superato sul podio Fanny Tardioli (Miss Umbria) e Asia Campanelli (Miss Marche).
La finale è stata trasmessa in diretta su San Marino Rtv in Eurovisione e su RaiPlay, condotta da Nunzia De Girolamo.
La giuria era presieduta da Francesca Pascale ed era formata da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra e Maurizio Casagrande.