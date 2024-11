Karate Zerulo di Manfredonia brilla in Coppa Italia

KARATE ZERULO BRILLA ALLA COPPA ITALIA DI KARATE: 17 ATLETI, 28 MEDAGLIE E UN QUARTO POSTO DA INCORNICIARE PER MANFREDONIA

Domenica 17 novembre, il team Karate Zerulo della palestra New Perfect Gym di Matteo Falcone ha portato alto il nome di Manfredonia partecipando alla Coppa Italia di Karate, organizzata dalla Karate Team Italia-Opes, ente di promozione riconosciuto dal CONI.

L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutta Italia e 17 società sportive, ha rappresentato un’importante competizione nazionale.

Sotto la guida del maestro Vincenzo Zerulo (4° Dan e arbitro nazionale) e del coach Dario Granatiero (2° Dan), il team ha conquistato un prestigioso quarto posto assoluto, posizionandosi appena dietro a tre grandi realtà storiche del karate italiano.

Questo risultato dimostra ancora una volta il talento e la dedizione degli atleti sipontini, confermando la capacità di Manfredonia di distinguersi anche in ambito sportivo a livello nazionale.

Con 28 medaglie complessive, di cui 10 ori, 9 argenti e 9 bronzi, il team Karate Zerulo si è imposto come protagonista della competizione. Di seguito i risultati:

Di Bari Raffaele: Oro (kata), 2 Argenti (kumite)

Oro (kata), 2 Argenti (kumite) Ciuffreda Matteo: Argento (kumite), Bronzo (kata)

Argento (kumite), Bronzo (kata) D’Errico Giuseppe: Oro (kumite), Bronzo (kumite)

Oro (kumite), Bronzo (kumite) Del Vecchio Matteo: Oro (kata), Bronzo (kumite)

Oro (kata), Bronzo (kumite) Di Candia Irene: Oro (kumite), Argento (kata)

Oro (kumite), Argento (kata) Di Candia Emanuela: Oro (kata), Argento (kumite)

Oro (kata), Argento (kumite) Totaro Giulia: Oro (kata), Argento (kumite)

Oro (kata), Argento (kumite) Sergiyenko Victor: Bronzo (kumite)

Bronzo (kumite) Giaccone Desiré: Argento (kumite)

Argento (kumite) Di Carlo Maria Pia: Argento (kumite)

Argento (kumite) Sventurato Rosemay: Argento (kata), Bronzo (kumite)

Argento (kata), Bronzo (kumite) Fabiano Gianmarco: Argento (kumite)

Argento (kumite) Montano Antonio: Bronzo (kumite)

Bronzo (kumite) Paradisi Raffaele: Oro (kumite)

Oro (kumite) Armillotta Michele: Oro (kumite), Argento (kata)

Oro (kumite), Argento (kata) Ciuffreda Michele: Argento (kumite)

Argento (kumite) Palombaro Elia: Oro (kata), Oro (kumite)

Con 17 atleti in gara, il team Karate Zerulo non solo ha dimostrato l’eccellenza della propria scuola, ma ha anche rappresentato Manfredonia come una città capace di esprimere valori sportivi, spirito di squadra e grandi risultati.

Questi successi sono il frutto di un lavoro costante, di sacrificio e di passione, che oggi permettono al team sipontino di brillare nel panorama del karate italiano.