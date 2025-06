Javier Martinez torna sui social dopo le polemiche: la reazione di Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati del Grande Fratello. Nell’ultimo periodo, il pallavolista argentino è finito al centro del gossip per le dichiarazioni di Carlo Motta. Proprio quest’ultimo ha confidato in un’intervista di aver visto Helena Prestes in più di un’occasione dopo la fine del reality show. Voci di tradimento smentite dalla modella brasiliana con un comunicato rilasciato nel suo profilo Instagram. A distanza di alcuni giorni, Javier Martinez ha fatto il suo ritorno su Instagram. L’uomo ha pubblicato delle nuove foto in bianco e nero con la seguente didascalia in inglese: “My darkest shadow. Everything flows”. Neanche a dirlo, il post è stato preso d’assalto dai fai del pallavolista argentino, che gli hanno fatto i complimenti e riempito di like.

Javier Martinez torna sui social: Helena Prestes mette mi piace e commenta il post del compagno

Il pallavolista argentino ha fatto ritorno sui social dopo le polemiche sorte dopo le dichiarazioni dell’ex fidanzato di Helena Prestes. Proprio la modella brasiliana ha compiuto un gesto nei confronti di Javier Martinez che ha scatenato i fan della coppia. L’ex gieffina ha prima messo mi piace al post del compagno e poi l’ha commentato con cuore bianco simbolo di purezza. Gli Helevier sembrano stiano ritrovando la loro serenità dopo le polemiche che li avevano travolti solo qualche giorno prima. Nel frattempo, la modella brasiliana si trova attualmente nelle Isole Eolie per prendere parte ad un’esperienza insieme ad un noto brand di moda a bordo di un veliero. Il pallavolista argentino, invece, sarà a fine giugno a Rimini per partecipare ad un evento di beach volley.