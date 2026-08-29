Javier Martinez sbotta: “Niente di tutto ciò è vero”, l’accaduto

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Javier Martinez continua a far parlare di sé. In questi giorni, il nome del pallavolista argentino è finito prepotentemente alla ribalta per alcune indiscrezioni che lo vorrebbero tra i concorrenti della seconda edizione di The fifty, le cui riprese inizieranno tra poche settimane. Nel frattempo, l’uomo ha fatto ritorno sui social dopo aver passato una giornata in compagnia di Federico Fusca a Firenze dove hanno avuto modo di cenare con una tagliata di carne di ottima qualità. Il compagno di Helena Prestes ha voluto fare un po’ di chiarezza sui motivi della sua lontananza dai social e sulla mancata apertura del canale esclusivo come aveva promessa ai fans. Javier Martinez ha dichiarato le seguenti parole: “scusate se sono sparito per un po’ di tempo, so già che tanti hanno pensato che Javi si è fatto vedere per un po’ di tempo, poi è sparito come al solito, vedrete che quel canale esclusivo non lo farà più.. niente di tutto ciò è vero“.

Javier Martinez ribadisce la sua intenzione di aprire un canale esclusivo

Il pallavolista argentino ha ribadito la sua intenzione di creare un suo canale esclusivo su Instagram. Javier Martinez ha spiegato che alla base della sua assenza dai social c’era una giornata passata con Federico Fusca a Firenze e una breve tappa da suo fratello, che si è sottoposto ad una piccola operazione chirurgica. L’ex concorrente del Grande fratello ha concluso, affermando che avrebbe avviato il suo canale dove poter condividere contenuti riguardanti la sua vita privata e professionale da lunedì. Un canale esclusivo, molto in voga in questo momento tra gli ex gieffini. Prima del pallavolista argentino, Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Mattia Fumagalli, Lorenzo Spolverato e Mariavittoria Minghetti hanno deciso di sfruttare tale funzione di Instagram.