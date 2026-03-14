Helena Prestes e quel drammatico racconto sulla scomparsa del padre: le parole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la protagonista della puntata di Verissimo, andata in onda il 14 marzo in prima visione sui teleschermi di Canale 5. L’influencer brasiliana ha fatto ritorno nel salotto televisivo di Silvia Toffanin per parlare della scomparsa di suo padre Antonio, avvenuta di recente in seguito ad un grave problema di salute. La 35enne di San Paolo ha rivelato un drammatico retroscena di quando ha appresso la notizia sulla morte del genitore. La donna ha dichiarato nello studio di Verissimo: “Ero in treno quando ho scoperto che papà Antonio è venuto a mancare. Quando mi ha chiamato mia sorella Livia per dirmelo, io non riuscivo a crederci. Lei piangeva e io ho fatto finta di non capire“. Helena Prestes ha aggiunto: “Ho chiamato subito Javier perché stavo male. Poi ho chiamato le mie sorelle che stavano piangendo, ma io no. Sono stata forte, ho cercato di tranquillizzarle“.

Helena Prestes ha avuto un crollo dopo la morte del padre

Ospite di Verissimo, Helena Prestes ha ricordato i momenti successivi alla perdita di suo padre, con il quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. La compagna di Javier Martinez ha spiegato di aver avuto un crollo: “Sono stata tre giorni a letto, sto molto male. Non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto, che mi sarei pentita di non aver fatto quello che lui mi aveva chiesto, di non averlo portato qui in Italia.” La donna ha detto tra le lacrime: “io gli dicevo che non potevo portarlo perché avevo appena comprato casa. Sto soffrendo molto”. Un’intervista commuovente che ha colpito i cuori degli italiani.