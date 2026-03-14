Javier Martinez, parole al miele per Helena Prestes a Verissimo: fan commossi

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Helena Prestes ha preso parte alla puntata di Verissimo, andata in onda il 14 marzo su Canale 5. La modella brasiliana ha fatto ritorno nello studio televisivo di Silvia Toffanin per parlare del momento difficile che sta vivendo. La donna ha di recente perso il padre Antonio dopo che era stato ricoverato in Brasile per un grave problema di salute. Un momento triste in cui la 35enne, ha potuto fare affidamento su Javier Martinez, il compagno conosciuto un anno fa all’interno del Grande fratello. Proprio il pallavolista argentino ha sorpreso Helena Prestes con un video-messaggio che è stato mostrato nello studio di Verissimo. In esso, l’uomo ha dichiarato: “il modo con cui ho cercato di starle vicino è sicuramente l’ amore che abbiamo io e lei..”

Javier Martinez, il video-messaggio per Helena Prestes emoziona i fans

Durante l’ospitata a Verissimo, Javier Martinez ha mandato un video-messaggio per Helena Prestes. Nel filmato, il pallavolista argentino ha affermato di aver aiutato la compagna a distrarsi nei giorni successivi alla scomparsa del padre. L’uomo ha poi aggiunto: “So che non sono stati dei giorni facili, so che sei ancora in quella fase di superamento di questa cosa. Sono sicuro che ce la farai e sono fiero di te per come stai affrontando tutto. Ti auguro di ritrovare quella serenità che ti ha sempre contraddistinto.” La dichiarazione dell’ex gieffino ha emozionato il pubblico italiano. In rete sono apparsi molti commenti che hanno elogiato la coppia nata al Grande fratello come questo apparso su X: “Javier si è confermato per l’uomo meraviglioso quale è, ha dimostrato con le sue parole tutto l’amore che prova per Helena. In questo momento difficile per lei, lui è la sua forza e il suo sostegno”