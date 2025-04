Javier Martinez, la foto a petto nudo scatena i fan: “Tutto con un sorriso”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato il grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il pallavolista argentino sta facendo molto parlare di sé per la sua storia d’amore con Helena Prestes, conosciuta all’interno della casa più spiata d’Italia. Di recente, il 30enne aveva scatenato i suoi fan con un annuncio fatto attraverso le sue storie di Instagram. Con un messaggio, l’uomo aveva rivelato che avrebbe fatto una vera e propria rivoluzione, annunciando importanti nuovi progetti. Ed ecco, che ieri pomeriggio Javier Martinez ha spiazzato i suoi followers quando ha cancellato un’enorme quantità di post sul suo profilo Instagram. Una decisione forse presa dall’ex concorrente del Grande Fratello per rendere il feed più professionale in attesa di nuovi progetti. Finita qui? No, perché il compagno di Helena Prestes ha poi dato il benvenuto ai suoi nuovi followers postando una nuova foto.

La foto di Javier Martinez fa impazzire i fan

Il semifinalista del Grande Fratello ha mandato in visibilio i suoi fan pubblicando un post a petto nudo sul suo profilo Instagram. Nella foto si vede Javier Martinez sorridere alla fotocamera mentre indossa una camicia blu aperta che mette in risalto il suo fisico scolpito e un pantalone di lino bianco. L’uomo ha allegato l’immagine alla seguente didascalia: “Tutto con un sorriso.” Neanche a dirlo, la foto ha scatenato la reazione da parte dei suoi fan, che l’hanno riempito di complimenti. Un momento davvero d’oro per il pallavolista argentino che si sta godendo la sua storia d’amore con Helena Prestes in giro per l’Italia. I due sono reduci da una vacanza da sogno a Riccione dove hanno alloggiato in una mega villa.