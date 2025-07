Javier Martinez, insulti choc contro l’ex gieffino: nuovo grave episodio sui social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà in televisione da settembre con la conduzione di Simona Ventura. Il pallavolista argentino è rimasto vittima di un nuovo grave episodio sui social. Tutto è iniziato quando Jessica Morlacchi ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram dov’è molto attiva. In questo frangente, alcuni utenti hanno iniziato ad insultare Javier Martinez con frasi choc. Un fan ha scritto il seguente messaggio: “Jessica, ti prego, convinci Helena Prestes a lasciare quel topo schifoso. Per l’amor di Dio, lei merita di più. Le serve qualcuno all’altezza. Ti voglio bene.” Non è la prima volta che il pallavolista argentino rimane vittima di episodi del genere. Solo alcuni giorni fa, il 30enne di Cordoba aveva sbottato contro gli insulti nel corso di una diretta Instagram della compagna.

Javier Martineaz risponde agli haters

Il pallavolista argentino aveva risposto agli haters nel corso di una diretta Instagram fatta da Helena Prestes nel giorno del suo compleanno in Grecia. In quel frangente, Javier Martinez aveva risposto al fandom Zelena, che ancora oggi l’accusano di aver rovinato una possibile relazione tra la modella brasiliana e Zeudi Di Palma. L’uomo aveva detto: “Per me dovete smettere, non avete senso” ed ancora “ammiro la vostra perseveranza nella nullità dell’esistere.” Un vero e proprio sfogo che aveva scatenato la reazione da parte del popolo social. Molti hanno preso le difese del 30enne, che da quando è finito il Grande Fratello ha ricevuto moltissima cattiveria gratuita.