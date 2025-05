Javier Martinez geloso di Helena Prestes? Il video in discoteca non lascia dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più belle nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. I due stanno passando ogni momento insieme da quando sono usciti dalla casa più spiata d’Italia. Lo scorso 30 aprile, gli Helevier cosi si fanno chiamare in rete sono stati i protagonisti di un evento coi fan in una nota discoteca di Rimini. Alla serata erano presenti oltre 700 persone, che hanno immortalato i due piccioncini mentre si baciavano e ballavano sensualmente. Ad un certo punto della serata, Helena Prestes si è recata dietro alla console, dove si è scatenata in un ballo sensuale davanti a tutti. Neanche a dirlo, la reazione del fidanzato non si è fatta attendere. Javier Martinez si è sposato per mettersi davanti al lato b della fidanzata per coprirla dagli occhi indiscreti dei presenti alla serata. Un gesto tenero ma con una punta di gelosia che ha scatenato i fan.

Javier Martinez ha scoperto cos’è la gelosia grazie ad Helena Prestes

Helena Prestes e Javier Martinez sono stati ospiti di un evento in discoteca a Rimini dove erano presenti oltre 700 persone. I due concorrenti si stanno godendo il successo ottenuto nell’ultima edizione del Grande Fratello. Di recente, la coppia ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove hanno parlato di come sta proseguendo la loro storia d’amore. Alla domanda se sono gelosi l’uno dell’altra, il pallavolista argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Non pensavo di essere geloso ma poi è arrivata Helena. Non ho mai fatto scenate ma ci rimugino dentro”. L’uomo ha poi aggiunto che la loro relazione sta procedendo nei migliori dei modi. Gli Helevier hanno rivelato di sognare di costruire una famiglia.