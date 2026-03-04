Javier Martinez emozionato sui social: il messaggio è tutto per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande Fratello dove ha trovato il successo e l’amore. Il pallavolista argentino ha postato in queste ore una storia nel suo profilo Instagram con un messaggio tutto per i fans. Il 31enne ha voluto ringraziare i suoi ammiratori che sono accorsi da tutte le parti d’Italia per partecipare all’ultima partita in casa del Terni volley academy. Il compagno di Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole, apparendo molto emozionato: “Buon giorno. Volevo ringraziare di cuore tutte le persone che domenica erano presenti alla partita. So che tantissimi di voi arrivate da molto lontano, capisco il sacrificio e l’impegno che ci vuole per arrivare fino a Terni da certe parti d’Italia. Grazie grazie.”

Javier Martinez ringrazia i fans per i regali di compleanno

Sempre nel messaggio su Instagram, Javier Martinez ha ringraziato anche tutti quelli che hanno voluto fargli un regalo per il suo compleanno, avvenuto lo scorso 27 febbraio. Il pallavolista argentino della Terni volley academy ha dichiarato nella storia postata sui social: “Grazie sopratutto a tutte le persone che mi hanno fatto dei regali, che si sono presi l’impegno di farmi un pensiero. Vi ringrazio davvero di cuore li ho già scartati tutti, li amo dal primo all’ultimo. Uno di questi lo sto indossando, lo amo. Scusate se ci ho messo un po’ di giorni per fare questo video. Meglio tardi che mai.” L’uomo ha concluso, augurando una buona giornata a tutte le persone. Il pallavolista ha dimostrato di essere riconoscente nei confronti della sua fanbase che l’ha iniziato ad apprezzate durante il Grande Fratello.