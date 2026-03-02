Helena Prestes e Javier Martinez beccati con un’ex stella del calcio: ecco chi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. I due stanno insieme da ormai un anno dopo essersi innamorati all’interno del Grande fratello. Gli Helevier sono tornati a far parlare di loro negli ultimi giorni. In particolare, la modella brasiliana ed il pallavolista argentino sono stati beccati insieme ad un’ex stella del calcio. In alcuni video e foto postati in rete si vede la coppia parlare con Nelson Dida, ex portiere del Milan. Quest’ultimo è stato ospite della partita della Terni volley academy avvenuta al palazzetto della cittadina umbra dov’erano presenti quasi 2 mila persone.

Helena Prestes e Javier Martinez beccati con Nelson Dida

Nelson Dida è stato ospite dell’ultima partita in casa della Terni volley academy avvenuta domenica 1 marzo . In questo frangente, l’ex portiere del MIlan è stato visto parlare amabilmente con Helena Prestes e Javier Martinez. L’ex stella della nazionale brasiliana di calcio inoltre è stato immortalato scambiare qualche parola e farsi dei selfie con le persone intervenute per vedere la partita. Il Terni volley academy si appresta a chiudere la sua prima stagione nel campionato di A3 in grande difficoltà. Il team non è riuscito ad ottenere importanti successi come avrebbe sperato sia la società che i giocatori.