Javier Martinez emoziona sui social: c’entra Helena Prestes

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Javier Martinez è stato il grande protagonista del campionato A3 di pallavolo appena conclusosi. L’uomo si è messo in grande spolvero nella Terni volley academy dove vi ha giocato per un anno prima di trasferirsi a Lecco. In queste ore, lo schiacciatore argentino è tornato a far parlare di sé per un post pubblicato nel suo profilo Instagram che ha emozionato tutti i suoi fans. Scendendo nei dettagli, il 31enne di Cordoba ha postato diverse immagini che riprendono lui nel campo di pallavolo e insieme ai suoi amici a Macerata. Javier Martinez ha inoltre aggiunto una foto che ritrae Helena Prestes acqua a sapone all’interno di un locale. L’uomo ha allegato il tutto con la seguente didascalia tratta da una canzone di Fito Paez: “Oggi i tempi vanno a mille miglia all’ora ed il tuo strano cuore non capisce più gli impulsi dell’amore come prima. Ti dico che dare è dare, dare e amare.”

Javier Martinez e il dump su Instagram che emoziona i fans

Il pallavolista argentino ha postato un dump su Instagram di queste ultime settimane. Un post che ha emozionato tutti i suoi fans, specialmente per quella dedica evidente ad Helena Prestes, la compagna con la quale ha una storia d’amore da ormai un anno e mezzo. La coppia è ormai lontana da due settimane per impegni di lavoro. La modella brasiliana si trova a New York per fare alcuni casting con la sua agenzia mentre Javier Martinez è voluto rimanere in Italia e più precisamente a Lecco dove si è da poco trasferito. Un reunion, quella degli Helevier, che potrebbe accadere a fine mese salvo cambiamenti di piani dell’ultimo momento.