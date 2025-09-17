Javier Martinez e quella rivelazione sul Grande Fratello: c’entra Helena Prestes

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono una coppia amatissima dello spettacolo italiano. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello e da quel momento hanno passato ogni momento libero insieme. In occasione del settimo mesiversario avvenuto il 7 settembre, la coppia ha deciso di fare un passo importante nella loro relazione. Gli Helevier si sono trasferiti a Terni in Umbria dove lui prenderà parte al prossimo campionato di A3 con la squadra locale. Nel corso delle ultime ore, Javier Martinez ha festeggiato un importante traguardo. Lo schiacciatore ha ricordato la sua entrata nella casa del Grande Fratello avvenuta un anno fa. Per l’occasione, il 30eene argentino ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, che ha emozionato i suoi sostenitori.

Grande Fratello, Javier Martinez e le dichiarazioni su Helena Prestes

Nella storia pubblicata su Instagram, Javier Martinez ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello, ringraziando le persone che vi hanno fatto parte e sopratutto Helena Prestes. Per la modella brasiliana, lo schiacciatore argentino si è lasciato andare a delle dichiarazioni che hanno fatto in breve tempo il giro della rete. L’uomo ha scritto: “Ma soprattutto grazie a te, Helena Prestes, che hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi”. Nel frattempo, lo schiacciatore del Terni Volley Academy si appresta a tornare in campo il prossimo venerdì 19 settembre in un’amichevole contro un’altra squadra di A3.