Javier Martinez e Helena Prestes vicini alle nozze? Le parole di lui fanno sognare

Javier Martinez e Helena Prestes sono una delle coppie nate nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello. La coppia sta insieme da ormai tre mesi, apparendo più unita e innamorata che mai. Nel corso di queste settimane, i due ex gieffini si sono resi protagonisti di diverse lune di miele in giro per l’Italia e l’estero. Gli Helevier hanno passato alcuni giorni a Recanati, festeggiato la Pasqua in una mega villa di Riccione e trascorso dieci giorni in Egitto tra il deserto e il Mar Rosso. Proprio Javier Martinez e Helena Prestes hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi, uscito oggi in tutte le edicole italiane. I due hanno raccontato alcuni retroscena inediti del viaggio appena fatto fuori dall’Italia. Il pallavolista argentino ha usato parole al miele per la fidanzata: “Helena, allora, oltre a essere una compagna di vita è una compagna di viaggio eccezionale, ho proprio voglia di ripartire con lei. Sia per il fatto che insieme stiamo divinamente, sia perché sa fare tutto e mi sta insegnando tanto“

Javier Martinez e Helena Prestes sognando in grande

Gli Helevier hanno raccontato il loro viaggio in Egitto alle pagine di Chi. Javier Martinez e Helena Prestes hanno raccontato di aver intenzione di continuare a viaggiare, tanto che tra le mete ci sarebbe un viaggio anche in Giappone. Il pallavolista argentino ha svelato al settimanale: “il mio migliore amico ha fatto la luna di miele così…”. Di qui, è arrivata la risposta della compagna, che ha ammesso che non è ancora arrivata la proposta di nozze. Neanche a dirlo, la reazione di Javier Martinez non è tardata ad arrivare, ammettendo: “Cosa che, ogni tanto, mi passa per la testa“. Insomma, l’ex concorrente del Grande Fratello starebbe già pensando di sposare la modella brasiliana a pochi mesi dall’inizio della loro storia.