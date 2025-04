Javier Martinez e Helena Prestes, importanti progetti dopo il Grande Fratello: “E’ una cosa seria”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono usciti da nemmeno un mese dalla casa del Grande Fratello. I due hanno fatto sognare il pubblico italiano grazie alla loro storia d’amore nata sotto le telecamere del reality show condotto da Alfonso Signorini. In seguito dall’uscita dalla porta rossa, i due non si sono mai fermati, tanto da vivere ogni momento possibile insieme. Proprio la sorella di Helena Prestes, Mariana, ha rilasciato un’intervista a Non succederà più, dove ha svelato qualche retroscena in merito alla storia d’amore più chiacchierata in questo momento. La donna ha detto che entrambi sono felicissimi e innamoratissimi per poi rivelare se hanno nei progetti la convivenza: “Non so se è nei piani. Non so che dire. Penso che normale in una coppia sia poi sposarsi. Io spero di sì! Io lei la vedo tanto innamorata. In tempi non sospetti avevo detto che Javier mi piaceva. Una bella coppia.”

“Tra Helena Prestes e Javier Martinez è una cosa seria”: parla la sorella della modella brasiliana

Mariana ha poi parlato delle indiscrezioni che vorrebbero gli Helevier a Temptation Island. La donna ha ammesso in questo modo: “Non sono sinceramente al corrente del loro progetto professionale.” Alla domanda, se Helena Prestes è gelosa di Javier Martinez, la sorella ha ammesso di non saperlo anche se poi ha aggiunto che tra di loro è una cosa seria. Insomma, sembra che ci siano progetti a lungo termine per una delle coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. Proprio i due avevano detto in alcune interviste di aver trovato nell’altro la loro dolce metà. In quell’occasione, il pallavolista argentino aveva ammesso “Ho capito da subito che Helena aveva bisogno di essere amata: il mio avvicinamento si è trasformato in amore e, dopo una settimana lontano da lei, ho capito che mi mancava la mia nuova altra metà“