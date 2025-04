Javier Martinez e Helena Prestes danno l’appuntamento ai fan: l’evento è tutto esaurito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes continuano a far sognare i suoi fan dopo l’uscita dal Grande Fratello avvenuta due settimane fa. La coppia non si è mai fermata come testimoniato in alcune stories postate sui rispettivi social. Dopo la vacanza in montagna da Mattia Fumagalli, che con loro ha condiviso l’esperienza del reality show, la coppia si è recata nelle Marche per godersi qualche altro giorno di relax. Di recente, Javier Martinez si è reso protagonista di una diretta Instagram insieme a Gessica Notaro ed il loro manager. In questo frangente, il pallavolista argentino ha fatto delle dichiarazioni al miele nei confronti di Helena Prestes. L’uomo ha detto di aver vinto il Grande Fratello quando ha conosciuto la fidanzata e di non veder l’ora di formare una famiglia con lei.

Javier Martinez e Helena Prestes annunciano una serata a Rimini: tutto esaurito dopo pochi minuti

Momento d’oro per Javier Martinez ed Helena Prestes dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello dove vi sono rimasti rinchiusi per sei mesi. La loro storia d’amore continua a far sognare il pubblico, che ogni giorno li segue con tantissima passione sui social. Per questo motivo, gli Helevier cosi si fanno chiamare in rete hanno deciso di organizzare una serata a Rimini il prossimo 30 aprile per salutare e ringraziare tutti i loro fan. Il pallavolista argentino e la compagna saranno ospiti del Top Club Show Dinner di Rimini per una serata ricca di emozioni e divertimento. Un evento che ha scatenato letteralmente i fan della coppia, che hanno fatto registrare il tutto esaurito dopo pochissimo tempo.