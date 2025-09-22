Javier Martinez, dolce dedica per un’ex gieffina: “Sfracassamento di vita”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Lo schiacciatore argentino ha ottenuto una discreta popolarità partecipando all’ultima edizione del Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore. Il 30enne è tornato a far parlare di sé nella giornata di oggi 22 settembre quando ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. Il compagno di Helena Prestes ha compiuto un dolce gesto nei confronti di un’ex gieffina che ha partecipato insieme a lui al reality show targato Mediaset. Javier Martinez ha voluto fare gli auguri di buon compleanno ad Amanda Lecciso, con la quale ha stretto un forte rapporto d’amicizia all’interno del programma. Nella storia postata dall’uomo si legge la seguente dedica: “Tangi auguri sfracassamento di vita.”

Javier Martinez ha fatto gli auguri ad Amanda Lecciso

Il compagno di Helena Prestes ci ha tenuto a fare gli auguri ad Amanda Lecciso con una storia pubblica nel suo profilo Instagram. Javier Martinez e la sorella di Loredana avevano stretto un grande rapporto all’interno del Grande Fratello fin dalle prime settimane. Proprio la cognata di Al Bano Carrisi era finita al centro dell’attenzione solo poche settimane fa. Nel corso di un’ospitata a La volta buona, Amanda Lecciso aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con Iago Garcia, che aveva conosciuto dentro il Grande Fratello. In quell’occasione, la donna aveva raccontato che tra i motivi dietro tale decisione vi era la grande distanza che non li permetteva di frequentarsi.