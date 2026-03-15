Javier Martinez, arriva una segnalazione sull’ex gieffino: “Si conferma…”

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Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti del Grande fratello 2024. Dopo l’esperienza in televisione, l’uomo è tornato alla pallavolo, tanto da aver appena concluso la sua stagione con la Terni volley academy. Il 31enne ha infatti disputato l’ultima giornata della regular season del campionato di A3 di pallavolo, ottenendo una nuova sconfitta. Nonostante i 30 punti realizzati, il compagno di Helena Prestes non è riuscito a portare la squadra alla vittoria. Una partita che è stata seguita dai fans sia online che sul posto. Un utente ha scritto su X la sua testimonianza dopo aver incontrato Javier Martinez a fine match. Nella segnalazione si leggono le seguenti parole: “Nonostante l’ amarezza per la sconfitta Javi si conferma la persona gentile educato e rispettoso che abbiamo conosciuto”.

Javier Martinez ha realizzato 30 punti con la Terni volley academy

Il pallavolista argentino ha realizzato una nuova prestazione super con la Terni volley academy, dove milita dalla fine del Grande fratello. Javier Martinez ha catturato l’attenzione anche dagli esperti nel settore. In particolare, il telecronista ha fatto dei complimenti al 31enne in occasione della diretta della partita trasmessa su You Tube. L’uomo ha dichiarato sulla performance dell’ex gieffino: “Quando il punto sembra ormai perduto, ecco Martinez. Testardo, elegante, fino all’ultimo tocco. Perché certi giocatori non si arrendono: trasformano l’impossibile in puro spettacolo…classe argentino”. Nonostante i pochi risultati utili con la squadra, il 31enne si sta prendendo delle belle soddisfazioni personali.