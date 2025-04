Jannik Sinner ha una nuova fidanzata dopo Anna Kalinskaya?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jannik Sinner, il numero uno del mondo nel tennis, sembra aver voltato pagina nella sua vita sentimentale. Dopo la fine della relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, il campione italiano è stato avvistato in compagnia di Lara Leito, modella russa di 31 anni, in un contesto molto riservato a Monte Carlo. La Leito, ex compagna dell’attore Adrien Brody e nota presenza nel mondo degli eventi mondani del Principato e della Costa Azzurra, ha un curriculum variegato: modella, laureata in Marketing e Comunicazione, autrice per Vogue Russia e appassionata di pittura, ereditata dalla zia Stella Kesaeva. La sua attività sui social conta oltre 344mila follower, con scatti che raccontano viaggi, red carpet e set fotografici, spesso anche in ambito tennistico.

Lara Leito sarebbe la nuova fiamma di Jannik Sinner

Il loro rapporto sembra essere nato durante il periodo di pausa forzata di Sinner, causata da un caso doping che lo ha tenuto lontano dai campi. Secondo il settimanale Chi, Lara è stata avvistata durante gli allenamenti del tennista a Monte Carlo, mostrando molta familiarità con il suo entourage. I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano affettuosità, salendo insieme in auto e, prima di salutarsi, scambiandosi un bacio. La presenza di Lara a Roma, dove Sinner si sta preparando per gli Internazionali d’Italia, sarebbe un’ulteriore conferma della loro relazione.

Sinner, che ha sempre mantenuto un atteggiamento riservato riguardo alla sua vita privata, sembra aver trovato una nuova compagnia che potrebbe segnare un nuovo capitolo personale. Resta da capire se questa relazione si consoliderà nel tempo, ma per ora, Lara Leito si presenta come la nuova fiamma del giovane campione italiano.