Jannik Sinner galantuomo tiene l’ombrello alla racchettapalle per ripararla dalla pioggia

Jannik Sinner e l’immagine del galantuomo italiano, è su campo della semifinale di Indian Wells, un torneo importante che gli permetterebbe di diventare il numero 2 al mondo. La gara viene interrotta per la pioggia è Sinner da perfetto gentleman tiene l’ombrello della raccattapalle, chiaccherando amabilmente con lei di tennis e chiedendole informazioni suo lavoro. Un siparietto dolce.

Come se non stesse disputando una semifinale che mette in palio il secondo posto nel ranking Atp.

La classe di Jannik dentro e fuori il campo.