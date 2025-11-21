Jacqueline Luna in lacrime: ma è solo per recitare

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jacqueline Luna Di Giacomo ha sorpreso i suoi 643mila follower con un video in lacrime pubblicato sui social. Ma niente panico: si tratta solo di un provino per un film.

Il sogno nel cassetto di Jacqueline

La 25enne, secondogenita di Heather Parisi e compagna di Ultimo, ha risposto a un fan che le suggeriva di fare l’attrice: “Ma come sei brava, perché non fai l’attrice? Bella, brava, ironica e molto simpatica”.

La risposta di Jacqueline ha rivelato il suo vero sogno: “Ultimamente sto dedicando la maggior parte del mio tempo al brand oltre che al fare la mami”, riferendosi al piccolo Enea, nato il 30 novembre 2024 dall’amore con Nicolò Moriconi.

Tra famiglia, lavoro e passioni

Ha poi aggiunto: “Anche di rendere il più ‘artistici’ possibili i contenuti qui. Eppure tra un call e una pitturata, porto avanti il mio altro sogno nel cassetto… proprio oggi ho girato un self tape per un film”, taggando l’agenzia Movimento in Arte.

Dunque lacrime finte per la recitazione, una passione che coltiva nonostante le energie dedicate al figlio e al brand GiveMe. Tutto questo mentre continuano i rumors sulla presunta crisi con Ultimo.