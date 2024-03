Italia-Venezuela: probabili formazioni, precedenti e dove vederla in TV

Primo storico incontro tra Italia e Venezuela, nazionali che fino ad ora non si erano mai sfidate. Il Venezuela, soprannominato “Vinotinto” per il colore delle sue maglie, ha avuto un esordio nel 1938 ma non ha mai partecipato a una fase finale di Coppa del Mondo. Tuttavia, questo digiuno potrebbe presto terminare poiché attualmente la squadra si trova al quarto posto nel girone di qualificazione sudamericano per il Mondiale del 2026, con 9 punti in 6 partite.

Con due vittorie contro Paraguay e Cile, e tre pareggi contro Brasile, Ecuador e Perù, il Venezuela ha dimostrato una prestazione competitiva. Nonostante la sconfitta iniziale contro la Colombia, il Venezuela ha raggiunto il 50° posto nel Ranking FIFA. Il punto più alto della sua storia è stato il quarto posto alla Copa America del 2011 in Argentina. Tomas Rincon, con 130 presenze, e Salomon Rondon, con 41 gol, detengono rispettivamente i record di presenze e reti, stabilendo primati a partire dal 2008 fino ad oggi.

Italia-Venezuela: dove vederla in TV e streaming

La sfida tra Italia e Venezuela è in programma alle ore 22 al Chase Stadium di Miami. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Rai1 o in streaming su RaiPlay.

Italia-Venezuela: le probabili formazioni

ITALIA (3-4-3): Donnarumma, Bastoni, Buongiorno, Darmian; Dimarco, Barella, Jorginho, Di Lorenzo; Chiesa, Retegui, Pellegrini. All. Spalletti. A disposizione: Carnesecchi, Meret, Vicario, Mancini, Bellanova, Cambiaso, Scalvini, Udogie, Bonaventura, Folorunsho, Frattesi, Locatelli, Lucca, orsolini, Rapsadori, Zaccagni, Zaniolo.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Osorio, Angel, Navarro; Casseres, Martinez; Savarino, Segovia, Machis, Rondon. All. Batista. A disposizione: Baroja, Graterol, Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Vivas, Rivas, Quintero, Rincon, Pereira, Ortega, Castillo, Bueno, Lacava, Otero, Murillo, Andrade, Bolivar, Cadiz, Cordova, Hurtado.

ARBITRO: Vazquez (Stati Uniti)

ASSISTENTI: Uranga-Da Silva

IV UOMO: Calume