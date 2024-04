Isola dei Famosi, spuntano 5 nuovi naufraghi last second

Isola dei Famosi, spuntano 5 nuovi naufraghi last second annunciati all’ultimo secondo. Come è risaputo nella giornata di lunedì 8 aprile su Canale 5 inizierà la nuova stagione dell’Isola dei Famosi. Una edizione ricca di novità che per dieci puntate, ossia fino al 10 giugno terrà compagnia al pubblico di Canale 5. Vladimir Luxuria, a poche ore dall’inizio del programma annuncia 5 nuovi naufraghi last second, parliamo di 5 NIP che arricchiranno il cast della stagione. In studio due nuovi opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e inviata sull’isola per conto della redazione la bellissima Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, spuntano 5 nuovi naufraghi, chi sono?

I 5 naufraghi NIP sono Peppe Di Napoli; il modello Pietro Fanelli; la modella di Ex On The Beach Italia Khady Gueye e poi Alvina Verecondi Scortecci e per completare i nominativi Tonia Romano.

In totale il cast sarà composto da 19 i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2024. I primi 13 naufraghi confermati sono Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Joe Bastianich, Samuel Peron, Edoardo Stoppa; Maité Yanes, Valentina Vezzali, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Marina Suma, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello , Francesco Benigno e per finire i 5 naufraghi last second di cui sopra.

Appuntamento con l’Isola dei Famosi per Lunedi 8 Aprile in prima serata su Canale 5, potrai rivedere le puntata su Mediaset Infinity.