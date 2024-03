Isola dei Famosi, ex naufrago diventerà papà: fan in visibilio

Il mondo dello spettacolo si prepara a dare il benvenuto a un nuovo arrivato, con l’annuncio di Marco Ferri, ex naufrago de L’isola dei Famosi, e della sua compagna Sarah Lea Danolic, che si apprestano ad accogliere una nuova vita nella loro famiglia.

Figlio d’arte, essendo il rampollo dello storico difensore dell’Inter, Riccardo Ferri, Marco ha fatto la sua prima comparsa nel mondo televisivo nel lontano 2008, all’interno dello studio di Uomini e Donne. Qui ha affrontato il ruolo di corteggiatore per due ragazze, Natalia Angelini e Francesca Mari, anche se l’avventura non è stata lunga a causa dell’assenza di una vera connessione con entrambe le troniste.

Da lì, Marco ha deciso di esplorare nuovi orizzonti, approdando sui social media dove ha riscosso un notevole successo, soprattutto in America Latina e in Spagna. Ha partecipato a diversi reality show, tra cui il Gran Hermano Vip in Cile, e ha condotto il programma pomeridiano “Ferri A Ibiza”. Nel 2018 è tornato in Italia per un’esperienza all’Isola dei Famosi, insieme ad altri volti noti del mondo dello spettacolo.

Isola dei Famosi, Marco Ferri diventerà papà: l’annuncio sui social

Marco Ferri ha avuto diverse relazioni con donne famose nel passato, ma è con Sarah Lea Danolic che ha trovato la vera complicità e l’amore. La coppia ha annunciato con gioia l’arrivo di un nuovo membro nella loro famiglia attraverso un tenero video condiviso il 23 gennaio di quest’anno.

“Cresceremo insieme una nuova vita al nostro fianco. Presto saremo una famiglia di tre persone. È un dono incredibile che stiamo per ricevere.”

Recentemente, la coppia ha condiviso con il mondo che la loro piccola è una bambina, portando ancora più gioia e amore nella loro attesa. “Siamo emozionati di iniziare questo viaggio con la nostra dolce bambina.”