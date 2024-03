Isola dei Famosi, confessione choc dell’ex naufraga: “Mi sono fatta di anfetamina per dimagrire”

L’Isola dei Famosi sta per dare il via a una nuova emozionante edizione, ma le polemiche non tardano a farsi sentire. Recentemente, una ex naufraga, Guendalina Tavassi, ha sconvolto il pubblico rivelando di aver fatto uso di farmaci diabetici e droghe prima di partecipare al reality show.

Durante un’intervista con le Iene, Guendalina ha confessato di aver utilizzato un farmaco per il diabete per controllare l’appetito, affermando: “Mi facevo delle punture e non avevo più fame. L’ho fatto due anni e mezzo fa, poco prima di recarmi sull’Isola dei Famosi, perché non volevo farmi vedere così”. Questa pratica, nota come “doping estetico”, sta emergendo anche nel panorama italiano, seguendo una tendenza già diffusa in America.

La confessione di Guendalina ha scosso il pubblico, rivelando ulteriori dettagli sul suo percorso. Ha ammesso di non essere diabetica e di aver ottenuto il farmaco in modo illegale, attraverso canali non convenzionali. Non solo, ha anche svelato di aver fatto uso di efedrina e anfetamine per controllare il peso, descrivendo gli effetti collaterali devastanti che ne sono derivati.

Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi fa una rivelazione choc

“Il mio obiettivo era sempre quello di essere accettata e ammirata dagli altri”, ha confessato Guendalina. “Ho attraversato interventi chirurgici, ho fatto ricorso all’acido ialuronico e ho persino modificato il mio aspetto fisico con interventi al naso, alle labbra, al seno e agli occhi. Ora, anche se vorrei sottopormi a un lifting, continuo a lottare con la mia immagine corporea e la mia autostima”.

Le sue rivelazioni aprono uno spiraglio su una realtà spesso nascosta dietro le luci della ribalta, sollevando interrogativi sull’etica nel perseguimento della bellezza e della popolarità. Mentre l’Isola dei Famosi si prepara a intrattenere il pubblico con nuove avventure, il caso di Guendalina Tavassi offre una riflessione sulla pressione sociale e le sfide personali che molte persone affrontano nell’industria dell’intrattenimento.