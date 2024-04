Isola dei famosi 2024 perde i pezzi: nuovo ritiro nella puntata del 25 aprile?

Problemi per l’Isola dei famosi 2024. Il reality ambientato sul mare è iniziato con il piede sbagliato. Oltre ai problemi in studio, i naufraghi hanno avuto già qualche problema di natura fisica. Ci sono già due concorrenti ritirati mentre altri tre hanno preso il Covid. Oltre a questi ci sono due infortunati. Ultima Marina Suma che si è fatta molto male durante la prova d’immunità. Anche Francesco Benigno è stato vittima di uno svenimento nel corso della diretta di ieri 16 aprile dell’Isola dei famosi 2024. Dopo nemmeno una settimana, il reality sta già perdendo i pezzi. Tonia Romano e Francesca Bergesio hanno abbandonato il gioco a tempo record. La prima per un malore, l’altra per una micro-frattura al ginocchio.

Marina Suma abbandona l’Isola dei famosi nella puntata del 25 aprile?

L’Isola dei famosi 2024 perde i pezzi a pochi giorni dall’inizio con la conduzione di Vladimir Luxuria. Aras Senol, Greta Zuccarello e Edoardo Franco sono risultati positivi al Covid dopo l’esecuzione di un tampone. Se la ballerina è tornata presto in gioco, gli altri due naufraghi sono ancora in isolamento. Ma i problemi non sono terminati qui in quanto Marina Suma ha preso un brutto colpo alla schiena, tanto da essere sempre molto dolorante mentre Francesco Benigno ha passato la notte in infermeria dopo aver avvertito un malore. Di conseguenza, si attende un altro ritiro tra i naufraghi già privi di energie per la mancanza di cibo. Non è da escludere che Marina Suma possa abbandonare il programma nel corso della puntata di giovedì 25 aprile dopo aver accusato un incidente nel corso della prova d’immunità.